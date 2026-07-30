Munca pe platformele digitale va fi reglementată conform standardelor europene. În acest context, Ministerul Muncii și Protecției Sociale face apel la angajații acestor platforme să participe la elaborarea legii respective.

Propunerile și observațiile tuturor părților interesate pot fi trimise instituției până la 7 august 2026, scrie logos-pres.md.

Astăzi, sute de locuitori ai țării obțin venituri prin platforme digitale în domeniul livrărilor, transportului de pasageri, serviciilor online și altele. Mulți dintre ei nu beneficiază de un cadru juridic clar privind statutul de muncă și drepturile sociale.

De aceea, Ministerul Muncii și Protecției Sociale pregătește un proiect de lege privind munca pe platformele digitale, în cadrul angajamentului de transpunere în legislația națională a Directivei (UE) 2024/2831 privind îmbunătățirea condițiilor de muncă ale lucrătorilor platformelor digitale.

Directiva menționează că munca pe platformele digitale se dezvoltă rapid, generând noi modele de afaceri și forme de ocupare care nu sunt întotdeauna acoperite de sistemele existente de protecție socială. Prin urmare, este important ca acest proces să fie însoțit de garanții legislative adecvate.

Reamintim că sindicatele au abordat acest subiect public pentru prima dată toamna trecută, în cadrul unei mese rotunde dedicate Zilei Mondiale a Muncii Decente, sărbătorită pe 7 octombrie. Mulți dintre acești lucrători sunt considerați persoane independente, deși relațiile lor cu platformele sunt, de fapt, de muncă.

Aceasta generează imprevizibilitate în privința timpului de lucru și complică delimitarea responsabilităților între angajatori și angajați. Definirea incorectă a statutului lucrătorilor limitează accesul acestora la drepturile de muncă și sociale și creează concurență neloială pentru întreprinderile care își definesc corect statutul angajaților, afectând baza impozabilă.