14 Septembrie 2026, 12:02
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Motorina se va scumpi cu 51 de bani și va costa aproape 35 de lei pe litru.
Motorina se va scumpi cu 51 de bani și va costa aproape 35 de lei litrul
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat noul preț-plafon pentru benzină și motorină, care va fi valabil pe 15 septembrie.
Potrivit datelor ANRE, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 33 de lei și 26 de bani (cu 22 de bani mai mult) pentru un litru, iar al motorinei – 34,97 lei (cu 51 de bani mai mult) pentru un litru.
Pe 28 iulie, Guvernul a aprobat un pachet de măsuri pentru stabilizarea pieței carburanților, pe fondul regimului de alertă sporită în sectorul energetic.
Autoritățile vor modifica temporar formula de calcul al prețului motorinei, vor majora adaosul comercial cu 37 de bani pentru un litru și vor introduce măsuri de simplificare a importurilor și de limitare a exporturilor.
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