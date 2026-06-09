Motorina se scumpește din nou în Moldova.

Astfel, benzina se va ieftini cu 3 bani și va costa 28,89 lei pe litru, iar motorina se va scumpi cu 2 bani, până la 27,14 lei pe litru.

Menționăm că Guvernul a modificat metodologia de calcul a prețurilor la carburanți, iar schimbările de pe piața internațională pot fi acum resimțite mai rapid de șoferi la benzinării.

ANRE va stabili prețurile pe baza cotației medii internaționale din ultimele 7 zile, și nu 14, cum era anterior. Potrivit autorităților, astfel șoferii vor simți mai rapid atât scumpirile, cât și ieftinirile carburanților.