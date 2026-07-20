Motorina se apropie de pragul de 29 de lei pe litru.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat pe 20 iulie noile prețuri maxime pentru benzină și motorină, care vor intra în vigoare pe 21 iulie.

Potrivit datelor ANRE, prețul maxim al benzinei 95 va fi de 29 de lei și 19 bani (cu 23 de bani mai mult) pe litru, iar al motorinei - de 28 de lei și 53 de bani (cu 46 de bani mai mult) pe litru.

Reamintim că anterior Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a anunțat creșterea cotațiilor internaționale la produsele petroliere, un indicator care influențează direct formarea prețurilor pe piața internă.