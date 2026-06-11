Mortalitatea depășește rata natalității în Capitală.

Potrivit raportului, în perioada ianuarie-martie 2026 au fost înregistrați 1.618 copii născuți-vii, cu 21,2% mai puțini decât în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, numărul persoanelor decedate a ajuns la 1.721, în creștere cu 1,8%, transmite bani.md.

Astfel, Chișinăul a înregistrat un spor natural negativ de 103 persoane, după ce în primul trimestru al anului 2025 avea un spor natural pozitiv de 362 de persoane.

Datele statistice mai arată că salariul mediu lunar brut în municipiu a ajuns la 18.669,8 lei, fiind cu 16,8% mai mare decât media națională și cu 8,7% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut.

În pofida creșterii salariilor, investițiile în active imobilizate au scăzut. În primele trei luni ale anului au fost realizate investiții de 4,27 miliarde de lei, cu 7,8% mai puțin decât în primul trimestru al anului 2025. Cele mai mari reduceri au fost înregistrate la investițiile în clădiri rezidențiale, care au scăzut cu 21,3%.

Sectorul construcțiilor a consemnat, la rândul său, un recul. Volumul lucrărilor de construcții s-a diminuat cu 11,8%, iar numărul locuințelor date în exploatare s-a prăbușit cu aproape 72%, fiind finalizate doar 41 de case individuale.

Pe de altă parte, turismul continuă să crească. Numărul turiștilor cazați în structurile de primire turistică a urcat cu 24,8%, până la 83,4 mii persoane. Aproape patru din cinci vizitatori au fost cetățeni străini, cei mai mulți provenind din Ucraina și România.

În transport, autobuzele și microbuzele au transportat peste 21,4 milioane de pasageri, cu 2,7% mai mult decât în anul precedent, iar transportul electric a depășit 50,4 milioane de călători.

Totodată, prețurile de consum din Chișinău au fost cu 5,8% mai mari decât în primul trimestru al anului trecut, cele mai mari scumpiri fiind consemnate la servicii (+8,9%) și produse alimentare (+7%).