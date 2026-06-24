Moment de reculegere în toată țara: Polițiștii vor claxona simultan în memoria celor doi colegi decedați.

Poliția Națională a anunțat organizarea unui moment de reculegere în memoria celor doi polițiști care și-au pierdut viața în urma unui grav accident produs în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

Astfel, astăzi, la ora 09:00, toate autospecialele de poliție din țară vor porni simultan semnalele acustice, indiferent de locul în care se află sau de misiunea desfășurată. Gestul are drept scop omagierea sacrificiului și devotamentului celor doi agenți, care și-au pierdut viața în slujba cetățenilor, scrie realitatea.md.

Reprezentanții instituției subliniază că acțiunea este una simbolică și face parte dintr-un moment solemn de comemorare, dedicat memoriei colegilor decedați.

Totodată, poliția îndeamnă cetățenii să dea dovadă de înțelegere și solidaritate și să nu se alarmeze la auzul sirenelor, acestea fiind utilizate exclusiv în cadrul acestui omagiu.

Instituția a transmis condoleanțe familiilor îndurerate, colegilor și tuturor celor afectați de această tragedie.

Precizăm că cei doi polițiști răniți grav în accidentul produs în comuna Grigorăuca au decedat ieri la spital, în pofida eforturilor depuse de medici pentru a le salva viața.

Este vorba despre Chiriac Mihail, în vârstă de 29 de ani, și Dragan Nicolae, de 25 de ani. Cei doi agenți au suferit traumatisme grave după ce au fost loviți de un automobil de model Volkswagen, în timp ce se aflau pe acostament, lângă o autospecială de serviciu staționată regulamentar, cu girofarurile și semnalele luminoase de avertizare activate.