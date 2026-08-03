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Point.md logoPoint
3 August 2026, 10:40
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Moldovenii se plâng de lipsa igienei le punctul de trecere a frontierei române

La punctul de trecere a frontierei „Albița”, care este una dintre principalele porți de acces în România, călătorii se confruntă cu cozi de ore întregi la control și cu toalete îngrozitoare.

Moldovenii se plâng de lipsa igienei le punctul de trecere a frontierei române.
Moldovenii se plâng de lipsa igienei le punctul de trecere a frontierei române.

Potrivit martorilor oculari, timpul de așteptare la trecerea frontierei în timpul verii poate depăși patru ore.

Pe lângă cozile îndelungate, oamenii se plâng de starea sanitară necorespunzătoare a teritoriului. Potrivit acestora, toaleta publică s-a dovedit a fi inaccesibilă pentru utilizare, ceea ce provoacă indignare în rândul cetățenilor și pune la îndoială nivelul de organizare a activității la unul dintre punctele de frontieră externe ale Uniunii Europene.

În același timp, o situație similară la punctul de control „Albița” nu apare pentru prima dată. Anterior utilizatorii rețelelor sociale au atras deja atenția asupra stării necorespunzătoare a toaletei publice la acest punct de trecere a frontierei. 

Fotografiile publicate pe Internet au stârnit nemulțumiri și un val de critici, însă, judecând după noile imagini și plângerile călătorilor, problema rămâne nerezolvată până în prezent.

Moldovenii se plâng de lipsa igienei le punctul de trecere a frontierei române

Moldovenii se plâng de lipsa igienei le punctul de trecere a frontierei române

Moldovenii se plâng de lipsa igienei le punctul de trecere a frontierei române

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