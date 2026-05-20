theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
ipn
20 Mai 2026, 17:23
4 737
Copiază linkul
Link copiat

Moldovenii care au muncit legal în Slovacia vor putea primi pensii și alte prestații sociale

Guvernul a aprobat proiectul privind ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale, semnat la Bratislava în data de 26 martie.

Moldovenii care au muncit legal în Slovacia vor putea primi pensii și alte prestații sociale.
Moldovenii care au muncit legal în Slovacia vor putea primi pensii și alte prestații sociale.

Potrivit autorităților, acordul prevede plata pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor de dizabilitate, indemnizațiilor pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum și pensiilor de urmaș, transmite ipn.md.

Documentul se bazează pe principiile europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, inclusiv egalitatea de tratament, totalizarea perioadelor de asigurare și exportul prestațiilor sociale. Astfel, fiecare stat va calcula și va plăti partea de pensie aferentă perioadei de muncă desfășurate pe teritoriul său.

Autoritățile afirmă că acordul va oferi mai multă protecție socială lucrătorilor migranți moldoveni și va facilita accesul acestora la drepturile sociale dobândite peste hotare, inclusiv după revenirea în Republica Moldova.

În prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri internaționale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicate.

Sursă
ipn
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici