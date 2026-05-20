Moldovenii care au muncit legal în Slovacia vor putea primi pensii și alte prestații sociale.

Potrivit autorităților, acordul prevede plata pensiilor pentru limită de vârstă, pensiilor de dizabilitate, indemnizațiilor pentru accidente de muncă sau boli profesionale, precum și pensiilor de urmaș, transmite ipn.md.

Documentul se bazează pe principiile europene de coordonare a sistemelor de securitate socială, inclusiv egalitatea de tratament, totalizarea perioadelor de asigurare și exportul prestațiilor sociale. Astfel, fiecare stat va calcula și va plăti partea de pensie aferentă perioadei de muncă desfășurate pe teritoriul său.

Autoritățile afirmă că acordul va oferi mai multă protecție socială lucrătorilor migranți moldoveni și va facilita accesul acestora la drepturile sociale dobândite peste hotare, inclusiv după revenirea în Republica Moldova.

În prezent, Republica Moldova are semnate 23 de acorduri internaționale în domeniul securității sociale, dintre care 18 sunt deja aplicate.