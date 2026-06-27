Moldovean, suspectat de implicare într-o schemă de migrație ilegală a ucrainenilor.

Un cetățean al R. Moldova, în vârstă de 59 de ani, este suspectat de implicare într-o schemă de migrație ilegală a cetățenilor ucraineni.

Potrivit Poliției de Frontieră, acesta a fost anterior reținut pe teritoriul Ucrainei, când transporta șapte ucraineni ascunși într-un camion.

Conform anchetei, bărbatul făcea parte dintr-un grup infracțional organizat și avea rolul de transportator. El trebuia să ajute cetățenii Ucrainei să treacă ilegal frontiera și să ocolească restricțiile impuse în legătură cu mobilizarea și războiul din Ucraina, transmite rupor.md.

Ulterior, bărbatul, susțin autoritățile, a trecut ilegal frontiera moldo-ucraineană pentru a evita răspunderea penală în Ucraina.

Mai târziu a fost găsit pe teritoriul Republicii Moldova. Poliția de frontieră informează că acțiunile sale au fost documentate într-un dosar penal.

Ancheta stabilește toate circumstanțele cazului și alți posibili membri ai grupului organizat.