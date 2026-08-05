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zona.media logozona
5 August 2026, 12:01
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Moldovean, condamnat la 13 ani de închisoare pentru spionaj în Rusia

„Mediazona” a reușit să afle detalii despre reținerea moldoveanului de 26 de ani, Evgheni Cijen, pe care Tribunalul orașului Moscova l-a condamnat, în februarie 2026, la 13 ani de închisoare într-un penitenciar cu regim strict.

Moldovean, condamnat la 13 ani de închisoare pentru spionaj în Rusia.
Moldovean, condamnat la 13 ani de închisoare pentru spionaj în Rusia.

Procesul s-a desfășurat cu ușile închise.

În sentință, numele este consemnat ca Evgheni Cijen — cel mai probabil, este o transliterare directă a lui Cijen din pașaportul moldovenesc, anunță Mediazona.

Cijen este cetățean al Republicii Moldova, cu rădăcini coreene și a lucrat ca paznic la Chișinău. În februarie 2024, el a plecat la rude în Rusia prin frontiera estoniană, unde, după verificarea telefonului, a fost reținut de FSB, a declarat pentru „Mediazona” mama sa, Olga Cijen.

Înainte de reținere, în cadrul unui dosar penal, Cijen a fost supus „arestărilor tip carusel”: începând cu 27 februarie 2024, instanțele judecătorești din Pskov, Pskovski  și Peciorșki , i-au aplicat de șase ori arest administrativ în baza proceselor-verbale privind huliganismul mărunt. La 23 mai 2024, instanța judecătorească raională Peciorșki l-a amendat pe Cijen cu 500 de ruble, în baza unui proces-verbal privind încălcarea legislației migrației, și a emis o hotărâre privind expulzarea silită, trimițându-l pe Cijen în Centrul de detenție temporară pentru străini din regiunea Pskov. Acolo, tânărul a fost ținut timp de jumătate de an: în noiembrie 2024, instanța judecătorească raională Lefortovski din Moscova l-a trimis pe Cijen în arest preventiv într-un dosar penal privind spionajul.

Olga Cijen consideră că fiul ei a fost „dat pe mâna cuiva”. La baza acuzației a stat corespondența sa din Telegram cu un „om din Ucraina” necunoscut ei, iar alte detalii nu le cunoaște. Potrivit acesteia, fiul ei în copilărie, mergea des la bunicul său din Odesa și era împotriva războiului din Ucraina. „Și, în plus, tatăl lui a murit pe front”, spune Olga.

Tatăl lui Evgheni Cijen, un moldovean în vârstă de 46 de ani, Andrei Cijen, a semnat un contract la începutul anului 2024, a declarat pentru „Mediazona” fosta sa soție, Nelea Dumanscаia.

„A plecat la război ca să câștige bani și să facă acte”, spune ea. „Pentru el era esențial să obțină cetățenia Federației Ruse și să se angajeze”.

La trei luni după semnarea contractului, Andrei Cijen a murit, fără să apuce să obțină cetățenia rusă. În acel moment, fiul său executa deja un nou „arest carusel”.

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