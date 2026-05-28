Moldovean căutat în Franța pentru furt, prins la vama Sculeni.

Potrivit autorităților, cazul a fost înregistrat în seara zilei de 27 mai, în jurul orei 21:00, în Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, transmite stiri.md.

Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, cu dublă cetățenie, română și a Republicii Moldova, s-a prezentat pe sensul de intrare în România pentru efectuarea formalităților de control la frontieră.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii de frontieră au constatat că pe numele acestuia era emisă o alertă de către autoritățile franceze. Acesta era căutat pentru infracțiuni de furt și constituire de grup infracțional organizat.

Ulterior, bărbatul a fost predat unei echipe operative din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Iași, în vederea dispunerii măsurilor legale.