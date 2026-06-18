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rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 18:45
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Moldova va sprijini proiecte pentru persoanele vârstnice cu granturi de 1 milion de lei

Unsprezece organizații non-profit au primit granturi pentru implementarea proiectelor destinate susținerii longevității active în Republica Moldova.

Moldova va sprijini proiecte pentru persoanele vârstnice cu granturi de 1 milion de lei.
Moldova va sprijini proiecte pentru persoanele vârstnice cu granturi de 1 milion de lei.

Programul este destinat să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor în vârstă prin implicarea acestora în activități sociale, economice și comunitare, transmite rupor.md.

Certificatele pentru obținerea granturilor au fost înmânate de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei ceremonii festive. Anul acesta, bugetul programului este de 1 milion de lei.

„Vreau să felicit cele 11 organizații câștigătoare care astăzi primesc certificate și vor implementa proiecte importante pentru persoanele în vârstă din comunitățile noastre… Vorbim despre raioanele Anenii Noi, Florești, Leova, Cahul, Telenești, Călărași, Strășeni și municipiul Chișinău… Fiecare al patrulea om din Moldova are peste 60 de ani… Trebuie să percepem vârsta înaintată nu ca o povară”, a declarat Natalia Plugaru.

Ministrul a subliniat că conceptul de longevitate activă este una dintre prioritățile ministerului și este implementat prin programul de stat pentru anii 2023–2027.

Potrivit Nataliei Plugaru, proiectele includ dezvoltarea competențelor digitale, educația financiară, participarea pe piața muncii, evenimente culturale și sportive, precum și dialogul între generații.

Programul de granturi mici se desfășoară deja pentru a zecea oară. Anul acesta, în concurs au participat 50 de organizații din întreaga țară.

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