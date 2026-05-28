Moldova va întări armata și sistemul de apărare antiaeriană până în 2035
Republica Moldova intenționează să întărească semnificativ capacitatea de apărare a țării în următorii ani.
Conform noii Strategii Militare, până în 2035 Armata Națională ar trebui să includă aproximativ 8.500 de rezerviști și 2.000 de angajați civili. Despre aceasta a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, transmite tvrmoldova.md.
Potrivit ministrului Apărării, efectivul actual al armatei — aproximativ 7.000 de militari — nu este suficient pentru a răspunde eficient la amenințările militare moderne. În acest context, autoritățile planifică să implementeze noi forme de pregătire și să creeze o rezervă voluntară sau contractuală.
„Avem nevoie de pregătirea rezerviștilor și de unități bine coordonate pentru apărarea țării”, a subliniat Nosatîi.
O atenție deosebită este acordată consolidării sistemului de control al spațiului aerian. În scurt timp, în Moldova va deveni complet operațional al doilea radar militar de supraveghere. Noul complex este capabil să detecteze ținte la distanțe mai mari, inclusiv drone care zboară la altitudine joasă.
Ministrul a menționat că un singur radar suplimentar nu este suficient pentru protecția completă a spațiului aerian al țării. Potrivit acestuia, Moldova are nevoie de un sistem integrat complex de apărare antiaeriană.
În prezent, republica dispune doar de un radar modern, achiziționat anterior din Franța. Majoritatea celorlalte sisteme de supraveghere rămân învechite și mai puțin eficiente împotriva amenințărilor moderne.