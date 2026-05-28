Moldova va întări armata și sistemul de apărare antiaeriană până în 2035.

Conform noii Strategii Militare, până în 2035 Armata Națională ar trebui să includă aproximativ 8.500 de rezerviști și 2.000 de angajați civili. Despre aceasta a declarat ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, transmite tvrmoldova.md.

Potrivit ministrului Apărării, efectivul actual al armatei — aproximativ 7.000 de militari — nu este suficient pentru a răspunde eficient la amenințările militare moderne. În acest context, autoritățile planifică să implementeze noi forme de pregătire și să creeze o rezervă voluntară sau contractuală.

„Avem nevoie de pregătirea rezerviștilor și de unități bine coordonate pentru apărarea țării”, a subliniat Nosatîi.