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rupor.md logorupor
17 Iunie 2026, 19:34
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Moldova va implementa schimbul european de date privind pensiile

Cetățenii Moldovei care au lucrat în țările UE vor putea primi mai rapid pensiile și alte prestații sociale datorită conectării la Sistemul European de Schimb Electronic de Informații în domeniul securității sociale (EESSI).

Moldova va implementa schimbul european de date privind pensiile.
Moldova va implementa schimbul european de date privind pensiile.

Decizia privind aderarea Moldovei la această platformă a fost aprobată miercuri de Guvern, transmite rupor.md.

Conectarea la EESSI va permite transmiterea și primirea datelor în timp real, reducerea procedurilor birocratice și accelerarea examinării cererilor pentru obținerea pensiilor, alocațiilor și altor plăți sociale pentru cetățenii care au lucrat în mai multe țări. De asemenea, schimbul electronic de date va diminua utilizarea documentelor pe suport de hârtie și va contribui la modernizarea serviciilor publice.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a precizat că schimbul de informații va fi realizat cu țările membre ale Uniunii Europene și Regatul Unit.

„Acest proiect reprezintă o etapă importantă în procesul de aliniere a Republicii Moldova la standardele europene în domeniul protecției sociale. Datorită mecanismelor moderne de schimb electronic de date vom putea oferi cetățenilor servicii mai rapide, eficiente și accesibile”, a declarat ministra muncii și protecției sociale Natalia Plugaru.

Conform proiectului, Casa Națională de Asigurări Sociale va îndeplini funcțiile de organism coordonator în domeniul protecției sociale, cu excepția asigurărilor medicale. La rândul său, Agenția de Guvernare Electronică va asigura conectarea tehnică la sistemul european prin platforma MConnect.

În prezent, Moldova are în vigoare 16 acorduri bilaterale cu țările UE în domeniul protecției sociale. După aderarea țării la Uniunea Europeană, acestea vor fi înlocuite de norme europene unificate de coordonare a sistemelor de protecție socială.

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rupor.md logorupor
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