Republica Moldova va crea un sistem informațional pentru monitorizarea stocurilor de medicamente, destinat evidenței, monitorizării și raportării centralizate a acestora pe întreg teritoriul țării.

Conceptul noii sisteme a fost aprobat recent de Guvern. Noul instrument va permite controlul disponibilității medicamentelor pe întreg lanțul de aprovizionare: producători autohtoni, importatori, distribuitori angro de medicamente, farmacii, instituții medicale și sanitare de stat și private, scrie moldpres.md.

Astfel, prin crearea sistemului, autoritățile vor avea un instrument centralizat pentru monitorizarea curentă a stocurilor, emiterea notificărilor preventive, elaborarea rapoartelor analitice și susținerea luării deciziilor privind intervenția în caz de riscuri de deficit.

„Importanța acestei hotărâri constă în faptul că instituțiile vor avea reguli unice și atribuții clar definite pentru toți participanții. Astfel, autoritățile vor ști ce medicamente sunt disponibile și unde este necesară intervenția pentru a preveni lipsa. Prin acest proiect trecem de la gestionarea crizelor după ce acestea apar la prevenirea lor. Pacientul nu trebuie să fie primul care informează statul despre lipsa unui medicament. Statul trebuie să identifice riscurile și să intervină înainte ca deficitul să afecteze pacientul. Vă rog să susțineți acest proiect”, a declarat ministrul sănătății Alexandru Gasnaș.

Noua sistemă este necesară deoarece în Republica Moldova nu există un mecanism automatizat de colectare și urmărire a datelor privind stocurile de medicamente la nivel național. Potrivit notei explicative la proiectul aprobat de Guvern, monitorizarea disponibilității medicamentelor se realizează fragmentar și preponderent reactiv – pe baza semnalelor de pe piață (de la farmacii, pacienți, medici) sau ca urmare a acțiunilor situaționale ale autorităților.

Crearea noii sisteme informaționale permite Republicii Moldova să se alinieze practicilor europene și să-și consolideze capacitatea de a preveni deficitul de medicamente, pregătindu-se totodată pentru îndeplinirea viitoarelor obligații ce decurg din statutul de țară candidată la UE.