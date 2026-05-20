Moldova va crea un sistem de monitorizare a sancțiunilor, în valoare de aproape 1 milion de lei.

Proiectul, elaborat de Cancelaria de Stat și Agenția pentru Guvernare Electronică, prevede crearea unei platforme digitale unice care să centralizeze toate informațiile despre măsurile internaționale restrictive impuse de țara noastră. Documentul urmează să fie examinat în ședința Guvernului din 20 mai, informează logos-press.md.

Pentru anul 2026, autoritățile au solicitat 933,5 mii de lei pentru dezvoltarea și lansarea sistemului, inclusiv crearea conceptului sistemului informațional, regulamentului de funcționare, implementarea și asigurarea funcționalității, precum și dezvoltarea propriu-zisă a platformei IT.



Sistemul nou va include patru componente principale: lista regimurilor de sancțiuni internaționale; lista națională a persoanelor fizice, companiilor și navelor sancționate; formular pentru solicitarea excepțiilor de la sancțiuni; formular online pentru raportarea încălcărilor sau ocolirii măsurilor internaționale restrictive.

Autoritățile menționează că mecanismul actual este fragmentat, iar informațiile sunt dispersate pe mai multe platforme oficiale. În prezent, lista sancțiunilor este publicată pe portalul date.gov.md și include aproape 5.700 de subiecți, dintre care circa 4.000 sunt persoane fizice.

Proiectul face parte din angajamentele pe care Republica Moldova și le-a asumat în procesul de aderare la Uniunea Europeană.