theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Eurovision-2026
Criza gazelor
Bălți
Prețurile la carburanți
Hartă
Curs valutar
Meteo
Programa TV
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
20 Mai 2026, 09:43
6 757
Copiază linkul
Link copiat

Moldova va crea un sistem de monitorizare a sancțiunilor, în valoare de aproape 1 milion de lei

Circa un milion de lei vor fi cheltuiți pentru crearea unui nou sistem informațional care va monitoriza sancțiunile internaționale aplicate de Republica Moldova și va permite raportarea online a tentativelor de eludare a acestora.

Moldova va crea un sistem de monitorizare a sancțiunilor, în valoare de aproape 1 milion de lei.
Moldova va crea un sistem de monitorizare a sancțiunilor, în valoare de aproape 1 milion de lei.

Proiectul, elaborat de Cancelaria de Stat și Agenția pentru Guvernare Electronică, prevede crearea unei platforme digitale unice care să centralizeze toate informațiile despre măsurile internaționale restrictive impuse de țara noastră. Documentul urmează să fie examinat în ședința Guvernului din 20 mai, informează logos-press.md.

Pentru anul 2026, autoritățile au solicitat 933,5 mii de lei pentru dezvoltarea și lansarea sistemului, inclusiv crearea conceptului sistemului informațional, regulamentului de funcționare, implementarea și asigurarea funcționalității, precum și dezvoltarea propriu-zisă a platformei IT.

Sistemul nou va include patru componente principale: lista regimurilor de sancțiuni internaționale; lista națională a persoanelor fizice, companiilor și navelor sancționate; formular pentru solicitarea excepțiilor de la sancțiuni; formular online pentru raportarea încălcărilor sau ocolirii măsurilor internaționale restrictive.

Autoritățile menționează că mecanismul actual este fragmentat, iar informațiile sunt dispersate pe mai multe platforme oficiale. În prezent, lista sancțiunilor este publicată pe portalul date.gov.md și include aproape 5.700 de subiecți, dintre care circa 4.000 sunt persoane fizice.

Proiectul face parte din angajamentele pe care Republica Moldova și le-a asumat în procesul de aderare la Uniunea Europeană.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici