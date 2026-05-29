Infotag
29 Mai 2026, 13:59
4 057
Moldova va crea un „Scut Verde” pentru a crește reziliența climatică

Proiectul „Scutul Verde al Moldovei”, destinat creșterii rezilienței climatice în regiunile semi-aride din sudul țării, a fost discutat de ministrul Gheorghe Hajder cu directorul Fondului Verde pentru Climă, Thomas Eriksson.

Potrivit serviciului de presă al ministerului, părțile au „analizat, de asemenea, proiectele comune actuale și perspectivele de dezvoltare a noilor inițiative ecologice”, scrie infotag.md.

Ministrul a confirmat importanța parteneriatului strategic dintre cele două instituții și a mulțumit pentru sprijinul constant în adaptarea la schimbările climatice.

El a informat despre prioritățile noii programe naționale în domeniul schimbărilor climatice și mediului pentru anii 2028–2032, aflată în curs de elaborare.

„Acest document strategic va include proiectele principale orientate spre refacerea pădurilor, gestionarea deșeurilor, decarbonizare, prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă”, a declarat Hajder.

Au fost examinate o serie de inițiative aflate în faza de analiză sau care necesită o coordonare mai strânsă pentru clarificarea posibilităților de finanțare. Acestea includ proiecte în domeniul eficienței energetice, sporirii rezilienței sistemului de sănătate, ecologizării sistemelor financiare și creșterii absorbției de carbon în sectorul forestier. În același timp, a fost discutată importanța acordării de asistență tehnice pentru acreditarea instituțiilor naționale din cadrul ministerului.

În cadrul vizitei a avut loc o întrevedere a șefului GKF cu reprezentanții Asociației investitorilor și ai sectoarelor financiar și bancar, în cadrul căreia s-au discutat posibilitățile de atragere a investițiilor pentru proiecte ecologice, dezvoltarea inițiativelor durabile și consolidarea cooperării pentru accelerarea tranziției „verzi” în Republica Moldova.

Infotag
