Moldova va avea acces la standardele europene în domeniul formării profesionale.

Decizia privind calitatea de membru a fost ratificată la 11 iunie în cadrul Adunării Generale a organizației de la Helsinki și oferă țării acces la standardele internaționale de pregătire a personalului, competiții profesionale și noi parteneriate educaționale, informează Ministerul Educației și Cercetării, transmite logos-pres.md.

Aderarea la organizație va permite Moldovei să participe la mecanisme europene de evaluare a competențelor profesionale, să facă schimb de practici cu alte țări și să extindă participarea la inițiative internaționale în domeniul pregătirii personalului. Autoritățile pun un accent deosebit pe consolidarea legăturii dintre sistemul educațional și mediul de afaceri.

Se presupune că dezvoltarea învățământului profesional trebuie să țină mai bine cont de nevoile reale ale pieței muncii și să îmbunătățească pregătirea practică a tinerilor specialiști. Secretarul de stat pentru învățământ profesional-tehnic, formare și educație continuă, Ludmila Stihi, a numit aderarea la WorldSkills Europe o investiție strategică în modernizarea sistemului de învățământ profesional din Moldova.

Potrivit acesteia, participarea la platforma europeană creează oportunități pentru evaluarea comparativă a rezultatelor pregătirii, implementarea abordărilor inovatoare și dezvoltarea colaborării între instituțiile educaționale și angajatori.

Participarea la EuroSkills și noile proiecte internaționale WorldSkills Europe sunt cunoscute în primul rând prin organizarea competițiilor EuroSkills – cel mai mare concurs european de măiestrie profesională. La competiții participă tineri specialiști din diverse domenii, inclusiv tehnologia informației, inginerie, mecatronică, construcții, servicii, design și industria alimentară. Evaluarea se face conform standardelor orientate spre cerințele angajatorilor și asociațiilor de ramură din Europa.

Ministerul Educației și Cercetării menționează că calitatea de membru va extinde, de asemenea, posibilitățile de participare a Moldovei în proiecte și parteneriate internaționale legate de dezvoltarea competențelor profesionale și modernizarea învățământului profesional-tehnic.

Coordonarea procesului este realizată de Ministerul Educației și Cercetării prin structura WorldSkills Moldova, împreună cu Centrul pentru Educație Antreprenorială și Sprijin al Afacerilor (CEDA) și Asociația „Educație pentru Dezvoltare” (AED). CEDA va participa la promovarea inițiativelor WorldSkills și la dezvoltarea colaborării între instituțiile educaționale, autorități și mediul de afaceri, în timp ce AED se va ocupa de organizarea competițiilor profesionale și pregătirea echipei naționale pentru participarea la EuroSkills.

Delegatul oficial al Republicii Moldova în WorldSkills Europe a fost numită directoarea executivă a CEDA, Olga Șuleanschi, iar delegatul tehnic – directoarea executivă a AED, Lilia Stîrcea.