logos.press.md
2 Iunie 2026, 10:53
1 903
Moldova speră să atragă investiții de peste 1,8 miliarde de lei pentru dezvoltarea culturii

Infrastructura învechită și subfinanțarea limitează accesul cetățenilor la servicii culturale. Pentru a rezolva aceste probleme, Moldova are nevoie de peste 1,85 miliarde de lei.

Conform datelor Ministerului Culturii, din cele 1.183 de case de cultură funcționale, 365 necesită reparații capitale, peste 40 se află în stare avariată, iar mai mult de o treime din cele 286 de clădiri muzeale necesită, de asemenea, reparații urgente, scrie logos-pres.md.

Rețeaua de biblioteci s-a redus de la 1.326 în 2019 la 1.285 în 2024, infrastructura teatrelor și organizațiilor de concerte a rămas practic neschimbată — 17 teatre și 5 organizații de profil la nivel național.

Din peste 1,6 milioane de valori culturale din colecțiile muzeale, o parte semnificativă este deteriorată sau păstrată necorespunzător.

Imaginea este completată de un deficit structural de personal calificat, care în mediul rural este agravat de plata necompetitivă a muncii, îmbătrânirea personalului și atractivitatea scăzută a profesiilor culturale pentru tineri.

Pentru refacerea acestui sector, Guvernul pregătește lansarea Strategiei Naționale în domeniul culturii și patrimoniului cultural pentru anii 2025–2035, al cărei scop este consolidarea rolului culturii în dezvoltarea durabilă și modernizarea sistemului de guvernare publică.

Prioritățile cheie ale strategiei vor fi extinderea accesului fizic și digital la bunurile culturale, reabilitarea infrastructurii și stimularea inițiativelor locale. Costul total al implementării programului este estimat la 1,85 miliarde de lei, care se intenționează a fi atrași atât din bugetul de stat, cât și prin investiții externe. În prezent, deficitul de finanțare este de aproximativ 1,22 miliarde de lei, ceea ce subliniază necesitatea atragerii active a resurselor străine.

