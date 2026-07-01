Moldova și SUA intensifică cooperarea în domeniul securității frontaliere

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, Serviciului Tehnologii Informaționale și Inspectoratului General al Poliției din Republica Moldova au efectuat o vizită de lucru în Statele Unite ale Americii.

Vizita a avut loc cu sprijinul Programului Internațional de Asistență pentru Pregătirea în Investigarea Infracțiunilor (ICITAP) al Departamentului de Justiție al SUA, transmite rupor.md.

Scopul principal al călătoriei a fost studierea practicilor avansate în organizarea controlului la frontieră, analiza operativă a datelor și schimbul de informații între structurile de aplicare a legii.

Delegația moldovenească a avut întâlniri cu reprezentanți ai ICITAP, Serviciului Vamal și de Frontieră al SUA (U.S. Customs and Border Protection), precum și cu Centrul de Coordonare și Analiză din statul Maryland.

Participanții s-au familiarizat cu funcționarea sistemelor moderne de control la frontiera SUA, inclusiv tehnologiile digitale, integrarea sistemelor informaționale și cooperarea interinstituțională.

O atenție specială a fost acordată activității centrelor de schimb de informații, unde datele din diverse surse sunt reunite într-o imagine operativă unitară pentru identificarea riscurilor și prevenirea infracțiunilor.

De asemenea, delegația a vizitat compania Motorola Solutions, unde au fost prezentate soluții tehnologice moderne în comunicații securizate și management operativ.

Se menționează că programul ICITAP sprijină Moldova din 1998 în consolidarea capacităților organelor de aplicare a legii.