theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
rupor.md logorupor
23 Septembrie 2026, 13:38
5 212
Copiază linkul
Link copiat

Moldova și Kazahstan au convenit să lanseze proiecte în domeniul energetic

Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, și ministrul Afacerilor Externe al Kazahstanului, Muhtar Tileuberdi au convenit ca Moldova și Kazahstan să lanseze proiecte în domeniul energetic.

Moldova și Kazahstan au convenit să lanseze proiecte în domeniul energiei.
Moldova și Kazahstan au convenit să lanseze proiecte în domeniul energiei.

Înțelegerile respective au fost convenite în urma întrevederii celor doi oficiali desfășurată la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Părțile au convenit să intensifice relațiile comercial-economice și să atragă investitori kazahi pe piața moldovenească. Pentru realizarea acestor planuri, în viitorul apropiat va fi organizată o ședință a comisiei interguvernamentale moldo-kazahe pentru cooperare comercial-economică, scrie rupor.md.

În cadrul întrevederii, Popșoi a subliniat utilitatea practică a extinderii contactelor diplomatice.

„Avem relații bune cu Kazahstanul și dorim să le dezvoltăm în continuare. Deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la Astana în 2025 reprezintă un pas important în această direcție și ne oferă posibilitatea de a lucra la inițiative comune prin contacte directe și legături mai strânse între oameni, instituții și comunitățile de afaceri”, a declarat Mihai Popșoi.

De asemenea, miniștrii au remarcat interacțiunea productivă a celor două state în cadrul ONU.

Abonați-vă la știrile Point.md pe Google
Sursă
rupor.md logorupor
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Acest text a fost tradus cu ajutorul AI. Ați observat o greșeală?
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici