Moldova și Kazahstan au convenit să lanseze proiecte în domeniul energetic

Ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, și ministrul Afacerilor Externe al Kazahstanului, Muhtar Tileuberdi au convenit ca Moldova și Kazahstan să lanseze proiecte în domeniul energetic.

Înțelegerile respective au fost convenite în urma întrevederii celor doi oficiali desfășurată la New York, în marja celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU.

Părțile au convenit să intensifice relațiile comercial-economice și să atragă investitori kazahi pe piața moldovenească. Pentru realizarea acestor planuri, în viitorul apropiat va fi organizată o ședință a comisiei interguvernamentale moldo-kazahe pentru cooperare comercial-economică, scrie rupor.md.

În cadrul întrevederii, Popșoi a subliniat utilitatea practică a extinderii contactelor diplomatice.

„Avem relații bune cu Kazahstanul și dorim să le dezvoltăm în continuare. Deschiderea Ambasadei Republicii Moldova la Astana în 2025 reprezintă un pas important în această direcție și ne oferă posibilitatea de a lucra la inițiative comune prin contacte directe și legături mai strânse între oameni, instituții și comunitățile de afaceri”, a declarat Mihai Popșoi.

De asemenea, miniștrii au remarcat interacțiunea productivă a celor două state în cadrul ONU.