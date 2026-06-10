Moldova și Bulgaria vor extinde cooperarea în domeniul livrărilor de gaze.

Despre aceasta informează serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova.

Una dintre principalele teme ale negocierilor a fost aprofundarea cooperării în sectorul energetic. Partea moldovenească și-a exprimat un interes ridicat pentru proiectele comune privind livrările și depozitarea gazului natural, conectivitatea regională, precum și pentru extinderea activității companiei de stat bulgare Bulgargaz pe piața moldovenească. Părțile au subliniat importanța participării la inițiativa „Coridorul vertical de gaze”, care sprijină diversificarea surselor de combustibil, transmite rupor.md.

În urma întâlnirii, Munteanu a declarat:

„Republica Moldova și Bulgaria sunt legate printr-o prietenie strânsă, un parteneriat constructiv și un interes comun pentru o regiune a Mării Negre stabilă, sigură și prosperă. Ne bazăm pe continuarea sprijinului Bulgariei în procesul nostru de integrare europeană și dorim să consolidăm cooperarea în domeniile de interes pentru țările noastre.”

În plus, premierii au discutat dezvoltarea filialei Taraclia a Universității „Angel Kanchev” din Ruse și problemele legate de susținerea minorității bulgare din Moldova în contextul reformei administrației publice locale. Prim-ministrul Moldovei a mulțumit Sofiei pentru sprijinul financiar acordat programelor sociale și de infrastructură, care în anii 2024–2025 a depășit 600.000 de euro. Șefii guvernelor și-au exprimat opiniile privind situația de securitate din regiunea Mării Negre, care rămâne instabilă din cauza continuării ostilităților din Ucraina.