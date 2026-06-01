Moldova și-a înrăutățit poziția în Indicele Percepției Corupției.

Potrivit raportului, Moldova a acumulat 42 de puncte din 100 posibile, cu un punct mai puțin decât în anul precedent. Scorul țării este identic cu media globală, care a coborât la un minim istoric de 42 de puncte, transmite bani.md.

Datele arată că peste două treimi dintre statele analizate au obținut mai puțin de 50 de puncte, ceea ce indică niveluri ridicate de corupție în sectorul public. Transparency International avertizează că, deși unele țări au înregistrat progrese în ultimul deceniu, majoritatea au stagnat sau s-au înrăutățit.

Autorii raportului susțin că lipsa unei conduceri ferme în lupta împotriva corupției, slăbirea mecanismelor democratice de control și presiunile asupra societății civile și mass-mediei independente contribuie la agravarea fenomenului la nivel global.

În cazul Republicii Moldova, datele indică o deteriorare ușoară față de anul trecut, după o perioadă în care scorul țării a înregistrat o creștere treptată. Cu toate acestea, Moldova rămâne departe de statele considerate cele mai puțin corupte și continuă să fie plasată în jumătatea inferioară a clasamentului mondial.