logos.press.md
22 Mai 2026, 13:00
10 080
Moldova se pregătește pentru conformarea la cerințele Schengen

Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierei de Stat s-a reunit în ședință extraordinară, în cadrul căreia au aprobat decizia de a înființa un grup de lucru pentru controlul calității.

Măsura vizează pregătirea evaluării conformității pentru Schengen.

În cadrul ședinței, vicepreședintele Consiliului, secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Interne, Diana Salcuțan, a subliniat că crearea grupului de lucru reprezintă un pas concret înainte în consolidarea mecanismului național de control al calității, contribuind la îmbunătățirea coordonării instituționale și promovarea pregătirii pentru evaluările în cadrul Spațiului Schengen, informează logos-pres.md.

Implementarea mecanismului național de control al calității va contribui la creșterea securității publice și la protecția drepturilor fundamentale, având un impact direct asupra persoanelor care traversează frontiera.

Procesul de evaluare și monitorizare se va concentra, în special, pe asigurarea unui tratament adecvat și pe protecția grupurilor vulnerabile la frontieră (femei, copii, victime ale traficului de persoane), conform celor mai bune practici internaționale. Rezultatele evaluărilor vor servi drept bază pentru decizii strategice și stabilirea priorităților de finanțare, ceea ce, în cele din urmă, va îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor și experiența călătoriilor.

Începând cu februarie 2026, Consiliul Național pentru Managementul Integrat al Frontierelor de Stat a preluat coordonarea strategică a Mecanismului Național de Control al Calității, un instrument de evaluare și monitorizare bazat pe misiuni desfășurate în instituțiile naționale.

Rolul său constă în identificarea deficiențelor, vulnerabilităților și domeniilor care necesită îmbunătățiri sau investiții, susținând atât creșterea calității serviciilor de securitate, cât și pregătirea pentru evaluările Uniunii Europene în perspectiva aderării la Spațiul Schengen.

logos.press.md
