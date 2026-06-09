Moldova schimbă paradigma dezvoltării agriculturii printr-o nouă strategie.

Aceasta a fost elaborată și pregătită cu atenție de către minister timp de peste doi ani.

„Strategia este documentul care a fost consultat cel mai mult și cel mai îndelungat cu diverse asociații de profil. Pot spune că peste 160 de asociații au avut o oportunitate reală de a-și aduce propunerile și ideile pentru modificarea programului de finanțare a sectorului agrar”, a menționat ea, transmite infotag.md.

Potrivit acesteia, Moldova va trece treptat la finanțarea directă în agricultură, aliniindu-și politicile la normele și standardele țărilor Uniunii Europene (UE).

Strategia, valabilă până în 2030 inclusiv, propune trei direcții de susținere financiară din partea statului pentru sectorul agrar: finanțare directă pentru producție, investiții sectoriale, precum și o nouă politică financiară pentru dezvoltarea infrastructurii și logisticii în mediul rural.

Strategia va susține programele de investiții, iar proiectele vor fi propuse de reprezentanții afacerilor agricole.