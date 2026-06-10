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10 Iunie 2026, 21:37
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Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație

Serviciile de frontieră ale Moldovei, României și Ucrainei au semnat astăzi, 10 iunie 2026, o declarație comună privind cooperarea în combaterea criminalității transfrontaliere.

Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație.
Moldova, România și Ucraina au semnat o declarație.

Documentul a fost semnat în cadrul unei ceremonii oficiale dedicate celei de-a 34-a aniversări a înființării Poliției de Frontieră, transmite noi.md.

Conform Declarației, cele trei țări își asumă angajamentul de a acționa într-un format unitar în domenii precum schimbul de informații operative, combaterea traficului ilegal de droguri, arme și muniții, migrația ilegală, traficul de persoane și contrabanda.

Documentul prevede, de asemenea, desfășurarea de exerciții comune și armonizarea procedurilor operative pentru o reacție mai eficientă la amenințările care afectează securitatea frontierelor regiunii.

Semnarea Declarației are loc pe fondul unei cooperări solide între cele trei state și subliniază că securitatea frontierelor nu poate fi asigurată izolat, ci doar prin eforturi coordonate și constante.

Cele trei instituții și-au reconfirmat angajamentul pentru o contribuție comună la crearea unui spațiu sigur la frontiere — în interesul cetățenilor și al stabilității regionale.

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