20 Mai 2026, 07:45
Moldova, printre ultimele țări din lume la numărul de antreprenori pe cap de locuitor

R. Moldova se află în partea inferioară a clasamentului mondial privind numărul de antreprenori raportat la populație, fiind depășită nu doar de state europene dezvoltate, ci și de mai multe țări din regiune, arată datele OnDeck.

Potrivit analizei, realizate pe baza profilurilor LinkedIn și a numărului de persoane care au termenul „fondator” sau „business founder” în profil, Republica Moldova ocupă locul 81 la nivel mondial, cu 42,5 antreprenori la fiecare 10.000 de persoane, transmite rupor.md.

Datele plasează țara sub state precum Armenia (156,3), Georgia (133,3) sau Estonia (218,6), liderul global al clasamentului.

Studiul arată că liderii mondiali nu sunt neapărat cele mai mari economii ale lumii, ci țările care au mizat pe digitalizare, fiscalitate simplificată și condiții favorabile pentru lansarea unei afaceri.

În regiune, Moldova depășește Ucraina, precum și mai multe țări din Asia Centrală și din spațiul postsovietic.

Autorii studiului susțin că succesul unor state precum Estonia este legat de costurile reduse pentru lansarea unei afaceri și de ecosistemele dezvoltate pentru startup-uri. În cazul Republicii Moldova, cifrele sugerează că antreprenoriatul rămâne încă un sector cu potențial nevalorificat.

