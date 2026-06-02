Moldova, printre țările cu amenințare minimă de terorism.

Această constatare se regăsește în cel de-al 13-lea raport Global Terrorism Index 2026 al Institutului pentru Economie și Pace (IEP).

Pentru pregătirea rapoartelor, GTI utilizează baza de date TerrorismTracker a companiei Dragonfly, care conține înregistrări detaliate și structurate despre fiecare incident terorist înregistrat în surse deschise din ianuarie 2007, informează logos-pres.md.

În 2025, Indicele a înregistrat o scădere semnificativă a nivelului terorismului la nivel mondial. Numărul persoanelor decedate în urma terorismului a scăzut cu 28%, până la 5.582, iar numărul atacurilor teroriste a scăzut cu aproape 22%, până la 2.944. Îmbunătățirea a fost generalizată: în 81 de țări s-a observat o ameliorare a situației. Doar în 19 țări s-a înregistrat o deteriorare, ceea ce reprezintă cel mai scăzut nivel de înrăutățire din istoria Indicele. Totuși, în țările occidentale s-a observat o creștere semnificativă a terorismului, acestea reprezentând șapte din cele 19 cazuri de înrăutățire.

Potrivit cercetătorilor, cele mai periculoase țări din punct de vedere al terorismului sunt Pakistan (8.574 puncte), Burkina Faso (8.324) și Niger (7.816).

Israelul ocupă locul 10 (6.79), Rusia locul 17 (5.593), SUA locul 28 (4.521, o creștere cu 6 poziții față de anul precedent), Germania locul 29 (4.447).

În lista țărilor cu risc mediu se află Egiptul, preferat de turiștii moldoveni, pe poziția 32 (3.465), iar aproape, pe locul 36, Turcia (3.212). Grecia turistică este pe locul 40, imediat după Ucraina, unde, după cum se știe, are loc un război.

De asemenea, în categoria „medie” se regăsesc Italia, Spania, Franța, China, Austria, Polonia, Belarus și altele.

Începând cu locul 100, urmează o listă de 64 de state care au 0 puncte. Printre acestea se numără și Republica Moldova. Alături de noi sunt România și Bulgaria, unde vacanțele sunt mai sigure, deși mai puțin confortabile decât în Turcia, Egipt și Grecia.

Institutul pentru Economie și Pace (IEP) este un centru analitic independent, apolitic și non-profit, al cărui scop este să mute accentul în contextul global către pace ca un indicator pozitiv, realizabil și palpabil al bunăstării și progresului umanității.

IEP își atinge obiectivele dezvoltând noi cadre conceptuale pentru definirea păcii; oferind indicatori pentru măsurarea păcii; identificând legăturile dintre afaceri, pace și prosperitate; precum și facilitând o mai bună înțelegere a factorilor culturali, economici și politici care creează pacea.

Sediul central al IEP se află în Sydney, iar birourile în New York, Haga, Abuja, Nairobi și Manila. Institutul colaborează cu un larg spectru de parteneri internaționali și organizații interguvernamentale în domeniul măsurării și comunicării valorii economice a păcii.