theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
logos.press.md logologos
14 Iunie 2026, 11:45
230
Copiază linkul
Link copiat

Moldova planifică să lanseze curse aeriene directe către Arabia Saudită

Republica Moldova ar putea lansa zboruri directe către Arabia Saudită. Guvernul va examina proiectul hotărârii privind inițierea negocierilor pentru încheierea unui acord oficial privind traficul aerian între cele două state.

Moldova planifică să lanseze curse aeriene directe către Arabia Saudită.
Moldova planifică să lanseze curse aeriene directe către Arabia Saudită.

Această etapă juridică reprezintă un pas important pentru crearea bazei legale necesare, care va permite operatorilor aerieni să deschidă rute comerciale, contribuind astfel la dezvoltarea turismului, extinderea legăturilor economice și creșterea mobilității cetățenilor, transmite logos-pres.md.

În cadrul acestui proiect, Guvernul trebuie să numească o delegație oficială responsabilă de purtarea negocierilor privind textul acordului.

În componența grupului de negociatori vor intra reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Afacerilor Externe și Autorității Aviației Civile. Delegația va fi condusă de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, care va fi împuternicit să parafeze documentul final.

Sursă
logos.press.md logologos
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici