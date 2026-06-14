Moldova planifică să lanseze curse aeriene directe către Arabia Saudită.

Această etapă juridică reprezintă un pas important pentru crearea bazei legale necesare, care va permite operatorilor aerieni să deschidă rute comerciale, contribuind astfel la dezvoltarea turismului, extinderea legăturilor economice și creșterea mobilității cetățenilor, transmite logos-pres.md.

În cadrul acestui proiect, Guvernul trebuie să numească o delegație oficială responsabilă de purtarea negocierilor privind textul acordului.

În componența grupului de negociatori vor intra reprezentanți ai Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerului Afacerilor Externe și Autorității Aviației Civile. Delegația va fi condusă de secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mircea Păscăluță, care va fi împuternicit să parafeze documentul final.