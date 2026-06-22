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rupor.md logorupor
22 Iunie 2026, 12:08
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Moldova ocupă primul loc după numărul călătoriilor în Ucraina: Peste un milion de vizite într-un an

Cetățenii Moldovei continuă să ocupe primul loc după numărul călătoriilor în Ucraina, depășind semnificativ locuitorii altor țări.

Moldova ocupă primul loc după numărul călătoriilor în Ucraina: Peste un milion de vizite într-un an.
Moldova ocupă primul loc după numărul călătoriilor în Ucraina: Peste un milion de vizite într-un an.

Potrivit datelor oficiale ale Agenției de Stat pentru Dezvoltarea Turismului din Ucraina (DART), în 2025 țara vecină a fost vizitată de peste un milion de cetățeni ai noștri, scrie rupor.md.

Moldova își păstrează poziția de lider în acest clasament pentru al cincilea an consecutiv. Conform statisticilor instituției ucrainene, publicate de portalul liga.net, în 2021 în Ucraina au intrat 1.054.068 cetățeni moldoveni, iar la finalul anului 2025 acest număr a crescut ușor, ajungând la 1.087.894 persoane. Pe locurile doi și trei în clasamentul actualizat se află România și Polonia, de unde au venit aproximativ 380.000, respectiv 243.000 de persoane.

Agenția de profil subliniază că în ultimii ani s-a schimbat semnificativ scopul călătoriilor. Dacă anterior oamenii călătoreau în principal pentru turism clasic, acum predomină vizitele diplomatice și misiunile umanitare.

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