Moldova ocupă locul 87 în clasamentul mondial al pașapoartelor.

În prezent, pașaportul moldovenesc permite călătorii fără viză în 124 de țări, același număr ca în anul precedent, transmite logos-pres.md.

„Clasamentul pașaportului moldovenesc în raport cu alte pașapoarte din lume este calculat luând în considerare abordarea guvernului moldovean nu numai în ceea ce privește călătoriile, ci și legislația fiscală internațională, percepția mondială, dubla cetățenie și libertatea personală, deoarece numărul de țări pe care un deținător de pașaport moldovenesc le poate vizita nu reflectă imaginea de ansamblu și vă veți confrunta cu cerințe foarte diferite pentru a plăti impozite, a trăi liber, a respecta reglementările și a evita controalele atunci când călătoriți”, explică autorii clasamentului de pe portalul nomadcapitalist.com.

Republica Moldova a obținut 30 de puncte la criteriul fiscal, 30 de puncte la percepția internațională, 50 de puncte pentru posibilitatea obținerii dublei cetățenii și 30 de puncte la libertățile personale. Potrivit autorilor, posibilitatea deținerii dublei cetățenii a contribuit la avansarea țării în clasament.

Primul loc în Nomad Passport Index 2026 este ocupat de Malta, urmată de Grecia și Irlanda. România se află pe locul patru, după ce anul trecut ocupa poziția 21. Pașaportul românesc permite accesul fără viză în 172 de țări și are câte 50 de puncte la criteriile privind dubla cetățenie și libertățile personale, precum și câte 40 de puncte pentru impozite și percepție.

Ucraina ocupă locul 73 în clasament, iar Rusia se află pe poziția 96.

În total, în Nomad Passport Index 2026 au fost analizate 199 de țări și teritorii.