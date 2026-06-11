Moldova, obligată de CEDO să achite 9.500 euro unei ex-deputate pentru evenimentele din aprilie 2009.

Potrivit hotărârii pronunțate la 11 iunie 2026, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că ancheta internă a fost afectată de întârzieri semnificative, deficiențe procedurale și probleme în administrarea și păstrarea probelor, ceea ce a compromis eficiența investigațiilor desfășurate de autoritățile naționale, informează unimedia.info.

Cazul vizează acuzațiile Valentinei Cușnir privind agresarea sa de către polițiști în contextul protestelor violente din aprilie 2009 din Chișinău. Reclamanta a susținut că a fost lovită de forțe de ordine în timpul intervenției pentru restabilirea ordinii publice.

Judecătorii europeni au mai constatat că reclamanta nu a fost implicată în mod adecvat în procedurile interne, iar unele elemente relevante pentru caz nu au fost examinate corespunzător de instanțele naționale.

În consecință, Curtea a stabilit că a fost încălcat articolul 3 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care interzice tratamentele inumane sau degradante și impune statelor obligația de a efectua anchete eficiente în astfel de cazuri.

CEDO a acordat reclamantei 7.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral și 2.000 de euro pentru costuri și cheltuieli de judecată.