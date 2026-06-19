Moldova lansează platforma oficială moldova.md, un nou instrument de prezentare a țării.

Agenția de Investiții lansează platforma digitală oficială a Republicii Moldova: www.moldova.md.

Concepută ca o carte de vizită modernă a țării, platforma oferă o prezentare structurată și ușor de navigat a Republicii Moldova, destinată publicului internațional, precum și cetățenilor țării și diasporei.

Platforma www.moldova.md reunește într-un singur loc informații importante despre țară, de la contextul economic și direcțiile de dezvoltare până la identitatea culturală, tradiții și experiența locală. Conținutul este organizat astfel încât să asigure o înțelegere rapidă și precisă a Republicii Moldova atât pentru cei care o descoperă pentru prima dată, cât și pentru cei care doresc să o redescopere dintr-o perspectivă modernă, scrie logos-pres.md.

Site-ul este disponibil în limba engleză și este special orientat către publicul internațional, vizitatori și persoane interesate să cunoască Republica Moldova, inclusiv lideri de opinie și publicul larg care caută experiențe autentice, oferind acces direct la informații actualizate și verificate.

Un element special al lansării oficiale a fost amplasarea unui banner dedicat platformei www.moldova.md în zona controlului pașapoartelor a Aeroportului Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Bannerul cu inscripția „Tocmai ați aterizat în Moldova” întâmpină oaspeții străini la sosirea în țară și le oferă acces direct, prin cod QR, la platforma oficială de prezentare a Republicii Moldova.

Datorită acestei inițiative, site-ul www.moldova.md devine un instrument strategic pentru comunicare și promovarea imaginii țării, contribuind la consolidarea prezenței Republicii Moldova pe plan internațional și la formarea unei percepții clare și informate.

Irina Tolstousov, director adjunct al Agenției de Investiții, a declarat: „O imagine puternică a țării se construiește pe coerență și identitate, prezentate în mod unitar în toate spațiile internaționale. Prin intermediul site-ului www.moldova.md și al instrumentelor media, ne propunem să oferim Republicii Moldova o platformă modernă de prezentare, bazată pe experiența și standardele aplicate de statele care dezvoltă de ani de zile strategii de branding național. În același timp, am pus accent pe comoditate și accesibilitate, pentru ca aceste instrumente să poată fi utilizate ușor și eficient de instituții, parteneri și comunități care promovează Moldova.”

Prin lansarea acestei platforme, Republica Moldova își crește recunoașterea la nivel internațional și își prezintă profilul național într-un mod unitar și credibil, oferind o imagine mai clară și actuală pentru publicul mondial și un punct de referință pentru cei care doresc să o cunoască.