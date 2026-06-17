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17 Iunie 2026, 22:40
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Moldova introduce standarde europene pentru lucrătorii străini

Moldova aliniază legislația muncii la standardele europene, revizuind drepturile și accesul cetățenilor străini la serviciile de ocupare a forței de muncă.

Moldova introduce standarde europene pentru lucrătorii străini.
Moldova introduce standarde europene pentru lucrătorii străini.

Autoritățile propun o delimitare clară a categoriilor de străini care pot beneficia de ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, pentru a asigura un tratament egal celor care s-au stabilit sau lucrează pe teritoriul țării noastre. Astfel, străinii cu drept de ședere permanentă sau temporară (în scopul reunificării familiei), persoanele fără cetățenie, beneficiarii protecției internaționale, precum și cetățenii țărilor membre ale UE, Spațiului Economic European și statelor participante la Acordul Schengen, care dețin permis de ședere, vor avea acces complet la măsurile active de ocupare a forței de muncă și serviciile de integrare profesională oferite de stat, transmite logos-pres.md.

Totodată, proiectul urmărește facilitarea liberei circulații a forței de muncă. Este reglementat statutul persoanelor șomere care se deplasează între țări în căutarea unui loc de muncă și este introdus conceptul de „lucrător transfrontalier”. Aceste modificări vor permite persoanelor care lucrează într-un stat membru, dar locuiesc în altul, să beneficieze de protecție socială și să primească indemnizație de șomaj conform normelor europene de coordonare a sistemelor de asigurări sociale.

În plus, pentru activizarea pieței muncii și extinderea oportunităților, legea propusă elimină restricțiile care obligau agențiile private de ocupare a forței de muncă să angajeze exclusiv cetățeni ai Republicii Moldova, permițându-le să angajeze personal indiferent de cetățenie.

Proiectul a fost elaborat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și urmează să fie examinat în comisia parlamentară de profil.

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