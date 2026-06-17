Moldova intenționează să majoreze vârsta de pensionare pentru forțele de ordine. Proiectul documentelor a fost publicat de deputatul și fostul prim-ministru Ion Chicu.

Documentul se referă la militari, angajați ai Ministerului Afacerilor Interne și structurilor subordonate, ofițeri ai Centrului Național Anticorupție, angajați ai Administrației Penitenciarelor, ofițeri ai Serviciului de Protecție de Stat și SIS, informează rupor.md.

În prezent, pentru aceste categorii nu există o vârstă unică de pensionare. În nota explicativă se menționează că vârsta medie de pensionare este de aproximativ 44 de ani în structurile MAI, Ministerului Apărării și Serviciului de Protecție de Stat, circa 40 de ani în sistemul Administrației Penitenciarelor și aproximativ 49–53 de ani în CNA și SIS.

Proiectul prevede creșterea treptată a vârstei de pensionare până la 50 de ani. De la 1 ianuarie 2027, aceasta trebuie să fie de 45 de ani. Ulterior, vârsta va crește anual cu șase luni. Până la 1 iulie 2036, aceasta trebuie să ajungă la 50 de ani.

Se modifică și cerințele privind vechimea în muncă. În prezent, conform notei explicative, vechimea minimă necesară este de 12 ani și 6 luni, inclusiv perioadele de studii și îngrijire a copiilor. Proiectul propune creșterea acestui prag până la 20 de ani de vechime. De asemenea, va fi necesară o vechime totală în muncă de 25 de ani. Astfel, vechimea minimă dorită va crește cu aproape opt ani.

Un regim separat se propune a fi păstrat pentru o parte dintre angajații cu statut special, care activează în condiții speciale. Acest lucru se referă la subdiviziunile cu destinație specială, penitenciarele închise, izolatoarele de urmărire penală, instituțiile pentru detenția și tratamentul persoanelor cu boli contagioase sau psihice, precum și la activitățile în condiții subterane.

Pentru aceste categorii, vârsta de pensionare trebuie să fie de 45 de ani. În același timp, va fi necesar să aibă 15 ani de serviciu exact în astfel de condiții și o vechime totală în muncă de 25 de ani.

Proiectul crește, de asemenea, vârsta limită pentru aflarea în serviciu. În majoritatea instituțiilor, acest plafon de vârstă este majorat cu cinci ani. De exemplu, pentru anumite categorii de angajați din categoria inferioară și medie, limita se propune a fi ridicată de la 50 la 55 de ani, iar pentru ofițerii superiori, de la 55 la 60 de ani.

Autorii proiectului susțin că noul sistem trebuie să păstreze mai mult timp angajații cu experiență în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale.

Proiectul modifică și baza de calcul a pensiilor. Se propune ca pensia să fie calculată din venitul mediu lunar pentru ultimele 60 de luni complete de serviciu înainte de solicitarea pensiei. Pensia pentru vechime în muncă trebuie să constituie 50% din baza de calcul. Pentru fiecare an complet de vechime peste minimul stabilit, aceasta va crește cu 3%, dar suma totală nu trebuie să depășească 75%.

Proiectul urmează să fie înaintat pentru consultare la MAI, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, SIS, CNA, Serviciul de Protecție de Stat, Administrația Penitenciarelor, CNSM și sindicate.