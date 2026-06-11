Moldova intenționează să închidă capitolul de negociere al UE privind digitalizarea până la sfârșitul anului 2026

Temele centrale ale negocierilor sunt serviciile digitale, inteligența artificială, securitatea cibernetică și integrarea în Spațiul Digital Unic al UE, scrie logos-pres.md.

Optimismul Moldovei

Aspectele pregătirii pentru negocieri au fost discutate pe 11 iunie în cadrul unei ședințe extinse pe platforma consiliului consultativ pentru digitalizarea economiei iConsiliu, organizată de MDED împreună cu Secretariatul Consiliului Economic pe lângă prim-ministru.

Potrivit ministerului, Moldova continuă adaptarea legislației și politicii digitale la cerințele europene în domeniul Capitolului 10, parte a Clusterului 3 „Competitivitate și creștere incluzivă”.

Secretarul de stat pentru digitalizare și inovații, Michele Iliev, a declarat că țara a atins deja o serie de indicatori în transformarea digitală. În special, peste 78% din serviciile publice pentru afaceri au fost digitalizate, este în vigoare aderarea la zona europeană Roam Like at Home, iar contribuția sectorului TIC reprezintă aproximativ 8% din PIB.

„Ne așteaptă o perioadă extrem de intensă, dar o privim cu mult optimism. Ne-am propus să închidem preliminar Capitolul 10 (Societatea informațională și mass-media) în cadrul negocierilor de aderare la UE până la sfârșitul anului. Am realizat progrese semnificative, recunoscute la nivel european, depășind în acest domeniu chiar și unele state membre ale UE”, a afirmat Michel Iliev.

IA, 5G și identificarea digitală

Unul dintre direcțiile cheie ale pregătirii rămâne apropierea de noile reguli europene de reglementare a economiei digitale.

Este vorba despre alinierea în continuare a abordărilor în domeniul inteligenței artificiale, securității cibernetice, semiconductoarelor și durabilității produselor digitale, ținând cont de inițiativele UE existente și în curs de pregătire.

În domeniul comunicațiilor electronice s-a discutat pregătirea pentru implementarea cerințelor Gigabit Infrastructure Act, elaborarea cadrului normativ privind securitatea rețelelor 5G, precum și armonizarea regulilor de identificare electronică și servicii de încredere.

Un domeniu separat a fost pregătirea pentru implementarea Portofelului Digital European de Identificare (EUDI Wallet), care trebuie să asigure o utilizare mai comodă a serviciilor digitale în cadrul spațiului european. Autoritățile acordă o atenție deosebită integrării Moldovei în ecosistemul european de guvernanță a inteligenței artificiale și utilizării potențialului Moldova Innovation Technology Park pentru atragerea investițiilor și dezvoltarea companiilor tehnologice.

La întâlnire au participat reprezentanți ai mediului de afaceri, asociațiilor de ramură, autorităților publice și partenerilor de dezvoltare.