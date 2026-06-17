Moldova începe negocierile pentru lansarea zborurilor directe către Arabia Saudită.

Cetățenii vor putea beneficia de zboruri directe din Chișinău către orașele din Regatul Arabiei Saudite.

Guvernul Moldovei a decis să înceapă negocierile privind proiectul Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Arabia Saudită privind traficul aerian, transmite rupor.md.

Secretarul general al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Angela Țurcanu, a declarat în cadrul ședinței Guvernului că semnarea acordului va contribui la consolidarea legăturilor aeriene ale Moldovei, creșterea fluxului de pasageri, dezvoltarea comerțului și turismului, facilitarea exporturilor și întărirea relațiilor economice și diplomatice între cele două state.

„Continuăm să extindem rețeaua de zboruri directe din Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău către noi destinații promițătoare pentru mobilitate, turism și cooperare economică. Acordul prezentat astăzi creează baza legală necesară pentru cooperarea în domeniul transportului aerian între cele două țări și stabilește regulile de operare a transportului aerian bilateral, inclusiv aspectele legate de siguranța aviației”, a subliniat Angela Țurcanu.

Aeroportul Internațional „Eugen Doga” a revenit sub administrarea statului în primăvara anului 2023. Autoritățile au anunțat anterior modernizarea infrastructurii aeroportului și atragerea investițiilor pentru creșterea capacității sale și îmbunătățirea calității serviciilor.

În prezent, aeroportul se numără printre cele mai eficiente aeroporturi din Europa în categoria de la 1 la 10 milioane de pasageri pe an. Dezvoltarea este asigurată prin extinderea rețelei de rute și creșterea numărului de companii aeriene – de la 20 în 2022 la 33 în 2024.