Moldova este pregătită să respecte normele de circulație din UE.

În Moldova a fost stabilită o procedură juridică referitoare la încălcarea regulilor de circulație.

Dacă încălcarea este comisă cu un autovehicul înmatriculat într-un alt stat membru al UE, șoferul primește o notificare care prevede o serie de măsuri ulterioare.

Documentul este eliberat în timpul controlului rutier, la trecerea frontierei sau la cererea de asistență reciprocă din partea autorităților competente ale statului membru UE, scrie logos-pres.md.

În Codul contravențiilor administrative au fost introduse prevederi privind stabilirea faptelor încălcării regulilor de circulație rutieră comise cu implicarea vehiculelor înregistrate în statele membre UE. Acestea au fost publicate și vor intra în vigoare de la data aderării Moldovei la UE.

Prin notificare se înțelege un document emis de autoritățile competente — o scrisoare sau o solicitare adresată proprietarului sau utilizatorului automobilului. Aceasta trebuie să conțină informații despre motivele emiterii, data și locul săvârșirii contravenției, calificarea juridică, sancțiunea, condițiile de contestare și protecție, precum și obligația de a furniza date despre identitatea conducătorului auto și consecințele neîndeplinirii acesteia.

De asemenea, va fi indicată informația despre instituția bancară și modalitățile de plată a amenzii.

Pentru identificarea conducătorului auto implicat în săvârșirea contravenției, vor fi solicitate informații și asistență reciprocă de la autoritățile statelor membre UE sau ale statelor participante la Sistemul European de Informații privind Vehiculele și Permisele de Conducere (EUCARIS).