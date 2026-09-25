Moldova contează pe sprijinul Irlandei pentru compensarea facturilor la energie.

Această chestiune a fost discutată de prim-ministrul Vasile Tofan cu omologul său irlandez, Micheál Martin, în cea de-a doua zi a vizitei oficiale la New York.

«Am discutat despre securitatea energetică și sprijinul de care Republica Moldova are nevoie în perioada următoare. Am vorbit despre posibilitatea ca Irlanda să susțină eforturile noastre de a proteja familiile vulnerabile de povara facturilor și, totodată, de a consolida reziliența energetică a țării», — a declarat Vasile Tofan, citat de logos-pres.md.

În cadrul întrevederii, părțile au discutat, de asemenea, despre parcursul european al Republicii Moldova și relațiile bilaterale.

«Irlanda deține în prezent președinția Consiliului Uniunii Europene. Moldova este pregătită să deschidă toate clusterele de negociere rămase și dorim să folosim această perioadă pentru a avansa cât mai mult în procesul de aderare la UE», — a declarat prim-ministrul.

La New York, Tofan s-a întâlnit, de asemenea, cu prim-ministrul Țărilor de Jos, Rob Jetten. Părțile au discutat despre sprijinul Țărilor de Jos pentru aderarea Republicii Moldova la UE, investițiile și atragerea companiilor neerlandeze pe piața moldovenească.

«Pentru mine, Țările de Jos reprezintă, de asemenea, un exemplu de cum o țară relativ mică poate avea o economie puternică, instituții reziliente și o voce importantă în Europa. O mare parte din această experiență ne poate fi utilă și nouă», – a spus premierul.

Amintim că, în prima zi a vizitei la New York, Vasile Tofan s-a întâlnit cu prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, precum și cu fostul secretar de stat al SUA și fostul director al CIA, Mike Pompeo. Părțile au discutat despre securitatea energetică, investiții, parcursul european al Republicii Moldova și consolidarea rezilienței țării.