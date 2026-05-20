Moldova are 2.3 milioane de persoane asigurate medical, însă doar 740.000 sunt contribuabili.

Potrivit directorului CNAM, aproximativ 1,5 milioane de persoane sunt asigurate din bugetul de stat. Este vorba despre copii, pensionari, persoane cu dizabilități, femei însărcinate, mame cu copii sub doi ani, șomeri înregistrați oficial, studenți la zi și alte categorii social-vulnerabile ale populației, transmite Radio Moldova.

„În Republica Moldova sunt asigurate aproximativ 2,3 milioane de persoane. Majoritatea dintre acestea — circa 1,5 milioane — sunt asigurate de Guvern. Asta înseamnă că din bugetul de stat se fac transferuri către fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală”, a declarat Ion Dodon.

Principala povară financiară a sistemului revine cetățenilor angajați. Aproximativ 740.000 de salariați contribuie lunar la sistemul de asigurări obligatorii de sănătate.

Potrivit lui Dodon, aceste contribuții formează cea mai mare parte a bugetului CNAM. Din circa 19 miliarde de lei gestionați de instituție, 54% provin din contribuțiile angajaților.

„Salariații contribuie cel mai mult la sistem”, a subliniat șeful CNAM.

Comentând sustenabilitatea actualului model de finanțare în contextul îmbătrânirii populației și al scăderii numărului de persoane active economic, Dodon a menționat că sistemul funcționează în continuare pe principiul solidarității sociale.

El a amintit că modelul asigurării obligatorii de sănătate funcționează în Republica Moldova de 21 de ani și a fost creat după modelul sistemului Bismarck, utilizat în multe țări europene.

Potrivit lui, tendințele actuale indică o tranziție treptată către o finanțare mai mare a sănătății din bugetul de stat și o reducere a poverii asupra angajaților.

În același timp, directorul CNAM a recunoscut că îmbătrânirea populației și migrația forței de muncă pot crește presiunea asupra sistemului de sănătate în perspectivă.

„Este într-adevăr un risc, deoarece populația din Republica Moldova, ca și în Europa în general, îmbătrânește. Pe termen lung, acest lucru va necesita mai multe resurse financiare pentru tratamentul persoanelor în vârstă”, a menționat el.

Autoritățile, potrivit lui Dodon, caută deja surse suplimentare de finanțare a sistemului, inclusiv din veniturile fiscale generale.