Moldova ar putea introduce Registrul imaginilor faciale.

Republica Moldova ar putea avea un Registru al imaginilor faciale (RIF), elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Sistemul va permite compararea automată a fotografiilor și utilizarea identificării biometrice în investigarea infracțiunilor, stabilirea identității și căutarea persoanelor dispărute.

În registru vor fi incluse imaginile persoanelor identificate, precum și fotografiile persoanelor a căror identitate nu a fost stabilită. Sistemul va putea efectua comparări biometrice în formatele 1:1 și 1:N. Totodată, rezultatele comparării automate vor avea caracter preliminar și vor fi supuse verificării de către specialiști calificați, menționează noi.md cu referire la IPN.

Imaginile vor putea fi introduse în sistem în cadrul acțiunilor procesuale și al măsurilor speciale de investigație, din materiale foto și video obținute legal, precum și de la autoritățile Republicii Moldova și ale altor state. Proiectul nu prevede includerea automată în RIF a fotografiilor tuturor cetățenilor.

Sistemul va putea fi utilizat pentru prevenirea și investigarea infracțiunilor, verificarea identității, căutarea persoanelor dispărute și identificarea cadavrelor. Căutările generale, căutarea fără un scop concret stabilit, precum și utilizarea sistemului pentru crearea unor profiluri discriminatorii vor fi interzise.

Acces la registru vor avea doar persoanele autorizate, iar toate operațiunile vor fi înregistrate pentru a le asigura trasabilitatea. Registrul va putea fi utilizat, de asemenea, pentru schimbul de imagini faciale cu alte state, în cadrul cooperării polițienești și al mecanismului european Prüm II.

Proprietarul registrului va fi statul, posesorul — Ministerul Afacerilor Interne, iar Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI va asigura dezvoltarea și administrarea bazelor de date. De infrastructura tehnică și securitatea cibernetică va fi responsabil Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.

În prezent, proiectul parcurge procedura de avizare și promovare.

Pe 18 septembrie, MAI a organizat o consultare online cu publicul, însă aceasta nu a avut loc, deoarece niciun reprezentant al părților interesate nu s-a conectat. Potrivit ministerului, instituțiile responsabile de protecția drepturilor fundamentale au prezentat anterior observații și propuneri, care au fost luate în considerare.