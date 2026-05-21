moldova1.md
21 Mai 2026, 18:46
Moldova ar avea nevoie de un sfert de suprafață împădurită, pentru a reduce riscul deșertificării

Moldovei îi este necesar să crească nivelul de împădurire până la 25% din teritoriul țării, pentru a reduce consecințele schimbărilor climatice și riscul de deșertificare.

Despre aceasta au declarat specialiștii din domeniul forestier, transmite moldova1.md.

În prezent, pădurile acoperă doar aproximativ 11,6% din teritoriul republicii – acesta este cel mai scăzut indicator din Europa.

Agenția Moldsilva a anunțat că în primăvara acestui an au fost efectuate lucrări de refacere a pădurii și împădurire pe o suprafață de 3.200 de hectare. Campania a avut loc în cadrul Planului Național de extindere și refacere a fondului forestier.

Potrivit directorului agenției, Nicolae Munteanu, condițiile meteorologice favorabile au permis îndeplinirea integrală a planului stabilit. În perioada următoare, specialiștii vor evalua rezultatele campaniei de primăvară și vor continua pregătirile pentru plantările de toamnă.

Moldsilva subliniază că extinderea suprafețelor forestiere este deosebit de importantă pentru regiunile centrale și de sud ale țării, cele mai vulnerabile la schimbările climatice și secetă.

Programul național de împădurire „Generația pădurii” a fost lansat în 2023 la inițiativa președintei Maia Sandu. Autoritățile intenționează să planteze 145.000 de hectare de pădure până în 2032

În ultimii trei ani, în țară au fost plantați deja aproximativ 20.000 de hectare de pădure, iar doar în această primăvară – peste 7.000 de hectare și circa 32 de milioane de puieți. Autoritățile speră că, datorită modernizării pepinierelor și finanțării externe, ritmul împăduririi va crește până la 14.000 de hectare pe an.

moldova1.md
