Moldova ar avea nevoie de un sfert de suprafață împădurită, pentru a reduce riscul deșertificării.

Despre aceasta au declarat specialiștii din domeniul forestier.

În prezent, pădurile acoperă doar aproximativ 11,6% din teritoriul republicii – acesta este cel mai scăzut indicator din Europa.

Agenția Moldsilva a anunțat că în primăvara acestui an au fost efectuate lucrări de refacere a pădurii și împădurire pe o suprafață de 3.200 de hectare. Campania a avut loc în cadrul Planului Național de extindere și refacere a fondului forestier.

Potrivit directorului agenției, Nicolae Munteanu, condițiile meteorologice favorabile au permis îndeplinirea integrală a planului stabilit. În perioada următoare, specialiștii vor evalua rezultatele campaniei de primăvară și vor continua pregătirile pentru plantările de toamnă.

Moldsilva subliniază că extinderea suprafețelor forestiere este deosebit de importantă pentru regiunile centrale și de sud ale țării, cele mai vulnerabile la schimbările climatice și secetă.

Programul național de împădurire „Generația pădurii” a fost lansat în 2023 la inițiativa președintei Maia Sandu. Autoritățile intenționează să planteze 145.000 de hectare de pădure până în 2032