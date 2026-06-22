Moldova a urcat pe locul 55 în Indicele Păcii Globale 2026.

Republica Moldova ocupă locul 55 din 163 de state și teritorii în ediția din 2026 a Global Peace Index (Indicele Păcii Globale), fiind considerată una dintre țările relativ pașnice ale lumii.

Țara noastră a urcat o poziție față de clasamentul precedent și se situează pe locul șapte în regiunea Europa de Est și Asia Centrală, scrie stiri.md.

Potrivit raportului elaborat de Institute for Economics & Peace, nivelul global al păcii s-a deteriorat pentru al 12-lea an consecutiv. În ultimul an, 99 de state au înregistrat o înrăutățire a situației, în timp ce doar 62 au consemnat îmbunătățiri. Autorii raportului arată că în prezent există mai multe conflicte active decât în orice alt moment de după încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cele mai pașnice țări din lume sunt Islanda (locul 1), Noua Zeelandă (locul 2), Elveția (locul 3), Slovenia (locul 4) și Irlanda (locul 5). Topul 10 este completat de Austria (locul 6), Portugalia (locul 7), Singapore (locul 8), Finlanda (locul 9) și Japonia (locul 10).

La polul opus, cele mai puțin pașnice state sunt Rusia (locul 163), Sudanul (locul 162), Republica Democrată Congo (locul 161), Ucraina (locul 160) și Israelul (locul 159).

În regiunea Europa de Est și Asia Centrală, Republica Moldova (locul 55 la nivel mondial) este devansată de Bulgaria (locul 26), Uzbekistan (locul 37), Kazahstan (locul 44), România (locul 45), Tadjikistan (locul 47) și Armenia (locul 51).

În același timp, țara noastră se situează înaintea Kârgâzstanului (locul 61), Turkmenistanului (locul 66), Georgiei (locul 94), Azerbaidjanului (locul 110), Belarusului (locul 115), Turciei (locul 136), Ucrainei (locul 160) și Rusiei (locul 163).

Raportul mai evidențiază că Republica Moldova se numără printre statele cu cel mai redus nivel de militarizare, ocupând locul 5 la nivel mondial la acest indicator.

Global Peace Index este realizat anual de Institute for Economics & Peace și evaluează 163 de state și teritorii, care însumează 99,7% din populația lumii. Clasamentul este întocmit pe baza a 23 de indicatori care măsoară nivelul de siguranță și securitate socială, conflictele interne și externe și gradul de militarizare al fiecărei țări.