theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
realitatea.md logorealitatea
17 Iunie 2026, 21:09
11
Copiază linkul
Link copiat

Moldova a primit primele cinci transportoare blindate Piranha 5 din Germania

Armata Națională a Moldovei a primit prima tranșă de transportoare blindate Piranha 5, livrată de Guvernul Germaniei. În cadrul livrării au fost incluse cinci unități de tehnică.

Republica Moldova a primit primele cinci transportoare blindate Piranha 5 din Germania.
Republica Moldova a primit primele cinci transportoare blindate Piranha 5 din Germania.

Potrivit Ministerului Apărării, noile vehicule blindate sunt destinate să sporească mobilitatea, protecția și capacitățile operaționale ale militarilor. Se preconizează utilizarea lor atât în procesul de instruire, cât și în îndeplinirea diferitelor sarcini și misiuni, transmite realitatea.md.

Instituția a menționat că livrarea face parte din programul de modernizare a Armatei Naționale și de consolidare a capacității de apărare a țării.

Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, a numit primirea tehnicii un pas important spre crearea unei armate moderne, capabile să răspundă provocărilor actuale de securitate.

Sursă
realitatea.md logorealitatea
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici