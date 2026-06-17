Moldova a primit primele cinci transportoare blindate Piranha 5 din Germania

Armata Națională a Moldovei a primit prima tranșă de transportoare blindate Piranha 5, livrată de Guvernul Germaniei. În cadrul livrării au fost incluse cinci unități de tehnică.

Potrivit Ministerului Apărării, noile vehicule blindate sunt destinate să sporească mobilitatea, protecția și capacitățile operaționale ale militarilor. Se preconizează utilizarea lor atât în procesul de instruire, cât și în îndeplinirea diferitelor sarcini și misiuni, transmite realitatea.md.

Instituția a menționat că livrarea face parte din programul de modernizare a Armatei Naționale și de consolidare a capacității de apărare a țării.