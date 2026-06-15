Moldova a intrat în top cinci țări din Europa cu cea mai mică suprafață împădurită.

Potrivit unui clasament realizat pe baza datelor Băncii Mondiale, doar 12% din teritoriul țării este acoperit de păduri, ceea ce plasează Moldova pe locul 37 din 41 de state europene analizate.

Moldova se află la același nivel cu Irlanda și depășește doar Olanda, Malta și Islanda, unde pădurile ocupă doar 0,5% din suprafața țării, transmite bani.md.

În schimb, Finlanda este cea mai împădurită țară din Europa, cu 74% din teritoriu acoperit de păduri, urmată de Suedia – 69% și Muntenegru – 62%.

România ocupă locul 28 în clasament, cu un grad de împădurire de 30%, în timp ce Bulgaria și Portugalia ajung la 36%, iar Austria la 47%.

Datele arată diferențe majore între statele europene, influențate de climă, relief și modul în care terenurile au fost folosite de-a lungul timpului. Țările nordice au păstrat suprafețe forestiere extinse datorită climatului rece și densității reduse a populației, în timp ce statele cu terenuri agricole fertile sau puternic urbanizate au un procent mai mic de păduri.

Specialiștii atrag atenția că, deși Europa și-a extins în ultimele decenii suprafața totală de păduri prin programe de reîmpădurire și regenerare naturală, ecosistemele forestiere sunt tot mai afectate de schimbările climatice, secetă, incendii și dăunători.