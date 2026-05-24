Moldova a intrat în lista țărilor cu cel mai slab sistem de sănătate din lume.

Indicele sănătății Numbeo pentru anul 2026 se bazează pe sondaje de opinie publică care evaluează calitatea serviciilor medicale, infrastructura, personalul, timpul de așteptare și costurile, transmite logos-pres.md.

Potrivit datelor prezentate în acest clasament, indicele pentru Moldova este de 52,2, cu cheltuieli medicale pe cap de locuitor de 452 de dolari în 2023. Desigur, există țări unde situația este și mai gravă decât la noi.

Pe primul loc în clasamentul negativ se află Siria (35,4 puncte), unde cheltuielile pe cap de locuitor sunt de 33 de dolari pe an. Urmează Venezuela cu 39,9 puncte și Bangladesh (42). Dintre țările europene în listă sunt Muntenegru (47,4), Albania (48,1), Azerbaidjan (49), precum și Belarus, Irlanda, Serbia, Ungaria, Bosnia și Herțegovina, Macedonia de Nord, Ucraina (locul 23, 55,8 puncte), Georgia și România (locul 25, 56,5 puncte).

În comparație, în clasamentul țărilor cu cel mai bun sistem de sănătate, pe primul loc se află Taiwan (87,7), Coreea de Sud (82,9), Olanda (81,5).

„Taiwan ocupă primul loc în clasamentul general cu un indice de 87, cheltuind aproximativ 2.400 de dolari pe cap de locuitor pe an pentru sănătate. În comparație, SUA cheltuiesc în jur de 13.500 de dolari pe cap de locuitor, mai mult decât orice altă țară din clasament, dar ocupă locul 40 în clasamentul general.

Rezultatele subliniază o tendință globală mai largă: unele dintre cele mai eficiente sisteme de sănătate din lume obțin rezultate înalte în tratarea pacienților fără cele mai mari cheltuieli din lume pentru sănătate”, scriu autorii clasamentului.