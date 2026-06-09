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tvn.md logotvn
9 Iunie 2026, 19:09
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Moldova a expulzat patru cetățeni nepalezi pentru tentativa de trecere ilegală a frontierei

Patru cetățeni nepalezi au fost expulzați din Moldova și au primit interdicție de intrare în țară pentru un an, după ce au încercat să treacă ilegal frontiera de stat.

Moldova a expulzat patru cetățeni nepalezi pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei.
Moldova a expulzat patru cetățeni nepalezi pentru tentativă de trecere ilegală a frontierei.

Potrivit informațiilor oferite de Inspectoratul General pentru Migrație, decizia a fost luată pe 9 iunie în cazul bărbaților cu vârste între 26 și 29 de ani, transmite tvn.md.

Prin hotărârea instanței din Bălți, aceștia au fost plasați în Centrul de plasament temporar pentru străini, unde au rămas până la finalizarea procedurii de expulzare însoțită.

Pe lângă deportare, tuturor celor patru cetățeni nepalezi le-a fost interzis accesul pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de un an.

Inspectoratul a subliniat că astfel de măsuri sunt menite să combată migrația ilegală și să asigure respectarea legislației migratorii a țării. 

Sursă
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