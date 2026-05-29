Moldova a coborât două poziții în Indexul Global al Păcii.

Trebuie menționat că în 2021 țara se afla pe locul 59, informează logos-press.md.

Acest indice, elaborat de sociologi și economiști dintr-un grup internațional de experți ai Institutului pentru Pace împreună cu Centrul pentru Pace și Studiul Conflictelor al Universității din Sydney, caracterizează, în opinia lor, nivelul de siguranță al traiului în țări și regiuni.

Indicele a fost calculat pentru prima dată în mai 2007.

Global Peace Index este principalul indicator mondial al nivelului de pace în lume. Indicele evaluează 163 de țări pe baza a 23 de indicatori, împărțiți în trei categorii: siguranța publică, conflictele în curs și militarizarea.

Raportul prezintă cea mai completă analiză de până acum a tendințelor în domeniul păcii, a valorii economice a acesteia și a modalităților de dezvoltare a societăților pașnice.

Țările cele mai pașnice (și sigure) în anul trecut au fost recunoscute Islanda, Irlanda și Noua Zeelandă.

Germania este pe locul 20, România (împreună cu Vietnamul) pe 38.

SUA sunt pe poziția 128, Iran pe 142, Turcia pe 146, Israel pe 155. La coada listei se află Ucraina (162) și Rusia (163).

Totodată, țările cu cea mai mare creștere a militarizării sunt Israel, SUA, Coreea de Nord, Ucraina și Rusia.

În general, nivelul mediu de pace în lume s-a înrăutățit cu 0,36%.

„Nivelul mediu de pace în țări a scăzut cu 5,4% în perioada 2008-2025. În aceeași perioadă, 94 de țări au devenit mai puțin pașnice, în timp ce în 66 de țări situația s-a îmbunătățit”, informează autorii indicelui.