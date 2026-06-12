Moldelectrica a activat servicii de echilibrare furnizate de centrale fotovoltaice cu stocare.

La 11 iunie 2026, Operatorul Sistemului de Transport Moldelectrica a activat, pentru prima dată, servicii de echilibrare furnizate pe piața de echilibrare de centrale electrice mixte, cu producție fotovoltaică și sisteme de stocare a energiei electrice, transmite noi.md.

Potrivit Ministerului Energiei, activările au avut loc în intervalul 13:30–16:30 și au fost realizate de centralele electrice fotovoltaice mixte cu componentă de stocare de la Rădeni și Negureni, cu capacități de 50 MW și, respectiv, 40 MW.

La solicitarea operatorului de sistem, aceste centrale și-au redus producția de energie electrică, contribuind astfel la diminuarea dezechilibrului în excedent, la menținerea raportului dintre producție și consum și la funcționarea sigură a Sistemului Electroenergetic Național. Puterea maximă activată pentru reducerea producției a constituit 25 MW.

„Activarea serviciilor de echilibrare furnizate de centrale fotovoltaice dotate cu sisteme de stocare confirmă funcționarea practică a mecanismelor pieței de echilibrare dezvoltate de operatorul sistemului de transport și demonstrează că instalațiile de stocare și sursele regenerabile pot juca un rol activ nu doar în producerea energiei curate, ci și în asigurarea stabilității și echilibrului rețelei electrice. Este un semn clar al maturizării pieței și al alinierii la practicile europene”, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Ministerul Energiei precizează că astfel de mecanisme de flexibilitate devin tot mai importante în contextul creșterii rapide a capacităților regenerabile instalate în Republica Moldova, care au depășit pragul de 1 GW. Acestea sunt necesare pentru integrarea sigură a energiei verzi în sistem și pentru menținerea stabilității rețelei electrice.

Autoritățile explică faptul că sistemul electroenergetic trebuie să fie în permanență în echilibru. Atunci când se produce mai multă energie decât se consumă, frecvența sistemului începe să crească, iar în situația inversă poate apărea un deficit.

În astfel de cazuri, operatorul sistemului de transport activează servicii de echilibrare și solicită unităților de furnizare a rezervelor, inclusiv centralelor electrice, instalațiilor de stocare sau locurilor de consum comandabile, să majoreze ori să reducă producția.

Ministerul Energiei apreciază eforturile Moldelectrica și ale investitorilor implicați în dezvoltarea acestor mecanisme și anunță că va continua acțiunile de modernizare a pieței energiei electrice, de integrare a surselor regenerabile și a instalațiilor de stocare în condiții de siguranță și eficiență, cu obiectivul de a asigura prețuri accesibile la energia electrică livrată cetățenilor.