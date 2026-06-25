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omniapres
25 Iunie 2026, 13:40
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MoldATSA respinge acuzațiile privind conturile din străinătate și delapidările

Liderul Partidului Național Moldovenesc, Dragoș Galbur, a declarat în cadrul emisiunii că întreprinderea ar deține conturi în străinătate, prin care ar fi putut fi sustrase milioane de dolari.

MoldATSA respinge acuzațiile privind conturile din străinătate și delapidările.
MoldATSA respinge acuzațiile privind conturile din străinătate și delapidările.

Într-un comunicat de presă, conducerea întreprinderii a declarat că informațiile prezentate de politician sunt false, informează omniapres.md.

„MoldATSA nu are conturi în afara Republicii Moldova”, se arată în reacția întreprinderii.

Reprezentanții MoldATSA au amintit că, în perioada 2012–2013, la care făcea referire Galbur, directorul întreprinderii era Sorin Stati, care ulterior a fost implicat în dosare penale privind presupuse delapidări de fonduri, inclusiv cazuri legate de asigurarea medicală a angajaților și achiziția de software care nu a fost găsit la inventariere.

De asemenea, întreprinderea a îndemnat politicienii să se abțină de la „declarații manipulatoare și neconfirmate” și să respecte munca angajaților din domeniul gestionării traficului aerian.

Reacția a urmat după declarațiile lui Dragoș Galbur, care, în emisia N4, susținea că prin scheme legate de comisioanele Eurocontrol, din MoldATSA ar fi putut fi scoși aproximativ 10 milioane de dolari, precum și că întreprinderea ar avea în continuare conturi în străinătate.

Sursă
omniapres
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